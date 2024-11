Kelly Detavernier zetelt sinds 2013 in de Kortrijkse gemeenteraad, waar ze haar eerste stappen zette als fractieleider. In 2016 werd ze schepen, met onder meer de bevoegdheden Financiën, Personeel, Interne Organisatie, Onderwijs en Evenementen.

Ze wordt verantwoordelijk in de provincieraad voor een brede portefeuille van Mobiliteit, Onderwijs, Erfgoed, Personeel en Ruimtelijke Ordening. Tijdens de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober behaalde ze maar liefst 9.011 voorkeurstemmen in het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. Detavernier blijft actief als gemeenteraadslid in Kortrijk, maar zal dus geen schepen meer kunnen zijn als er daar een coalitie komt met N-VA. Daar is tot nu toe nog geen duidelijkheid over.

In de wandelgangen werd gezegd dat het - voor de post van gedeputeerde bij N-VA - ging tussen Detavernier en Daphné Dumery. Die laatste is huidig initiatiefnemer om een coalitie te vormen in Blankenberge. Daar lopen de gesprekken volop.