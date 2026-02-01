De werknemers van de garage in de Oostendsesteenweg hoorden plots een hels lawaai, en de muur stortte in. Dat stuwde hen vooruit, waardoor ze aan de dood ontsnapten.

De keermuur heeft het allicht begeven onder de druk van een grote hoop aarde op het achterliggende terrein. Die was door de regen te zwaar geworden.

De bureaus waren nog maar net vernieuwd. Ook enkele auto’s liepen zware schade op.