Volgens Defensie was er geen hoogwaardige dienstverlening meer mogelijk in de kazerne door de jarenlange onderinvestering in personeel, materiaal en faciliteiten. Als onderdeel van een geleidelijk uitdoofscenario is in de afgelopen jaren gewerkt aan het afbouwen van zowel diensten als personeelsbestand.

Op het hoogtepunt waren er 650 personen in dienst in de kazerne van Ieper. In 2019 waren dat er nog 130. De meeste personeelsleden hebben ondertussen de pensioenleeftijd bereikt. Een 50-tal anderen worden nu naar een eenheid van hun keuze overgeplaatst.