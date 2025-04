De kaviaar is van Belgische makelij, en de combinatie valt in de smaak bij sommige klanten. "Heel goede combinatie. Beetje zuur met vanille. Heel goed, perfect!" klinkt het enthousiast bij een proever. Ook Philippe Smyth is overtuigd: "Het is iets nieuws. De vanille smaakt heel lekker, en met de kaviaar is dat ook een mooie combinatie."

De cremerie biedt ook klassieke smaken aan, maar wil tegelijk iets culinair extra brengen. "Maarten, mijn partner, is opgeleid als kok. We vinden het belangrijk om ook fijnproevers te verrassen", besluit Arnouts.