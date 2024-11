Kathleen uit Deerlijk is gestart met een hulpactie. Zij heeft uitgeweken vrienden wonen in het rampgebied in Spanje. "We hebben vooral heren- en vrouwenkledij. Maar ook dekens, toiletgerief, pampers, dierenvoeding en droge voeding zijn nodig", zegt Kathleen Vanhaverbeke.

Ook vrienden van haar uit Zillebeke zijn spullen aan het inzamelen. Eind november komt haar vriendin Greet de spullen ophalen om zelf naar Spanje te brengen.