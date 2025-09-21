Het kasteel van Beauvoorde in Veurne heeft zijn grandeur terug. Na twee jaar restauratiewerken en een investering van 2,5 miljoen euro zijn zowel het kasteel als de omliggende kasteeltuin volledig opgefrist. Tijdens een werfweekend konden bezoekers voor het eerst opnieuw kennismaken met het erfgoed.
Het kasteel verkeerde in slechte staat door jarenlang achterstallig onderhoud en mislukte renovaties. Zwammen, schimmels en houtborende insecten hadden het gebouw zwaar aangetast. “We wilden terug naar de toestand van de 19e eeuw”, zegt Christine Engels van erfgoedorganisatie Herita.
Tijdens de werken werden ook verrassende vondsten gedaan. Zo werd oud behangpapier ontdekt dat diende als voorbeeld om de kamers zo authentiek mogelijk te herstellen. Ook het dak en een deel van het metselwerk zijn vernieuwd.
Ook exterieure veranderingen
Niet alleen het kasteel zelf, maar ook de 7 hectare grote kasteeltuin kreeg een make-over. Die werd opnieuw aangelegd in de stijl van de Franse adellijke tuinen.
Bezoekers reageren alvast enthousiast. “Dit is cultureel erfgoed dat in ere moet blijven en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het is prachtig dat dit opnieuw te bewonderen valt”, vertelt Ilse Casteleyn.
Het kasteel opent officieel opnieuw de deuren in april volgend jaar, maar tijdens het werfweekend kregen nieuwsgierigen al een unieke blik achter de schermen.