Het kasteel verkeerde in slechte staat door jarenlang achterstallig onderhoud en mislukte renovaties. Zwammen, schimmels en houtborende insecten hadden het gebouw zwaar aangetast. “We wilden terug naar de toestand van de 19e eeuw”, zegt Christine Engels van erfgoedorganisatie Herita.

Tijdens de werken werden ook verrassende vondsten gedaan. Zo werd oud behangpapier ontdekt dat diende als voorbeeld om de kamers zo authentiek mogelijk te herstellen. Ook het dak en een deel van het metselwerk zijn vernieuwd.

