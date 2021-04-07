De SWS geldt als een van de grootste kartcompetities ter wereld, met jaarlijks meer dan 100.000 deelnemers. Voor de finale in Le Mans mochten slechts 105 rijders aantreden, afkomstig uit 35 verschillende landen.

Na vier kwalificatieraces en een beslissende finale wisten beide West-Vlamingen zich te onderscheiden door hun snelheid en regelmaat.

Opvallend is dat zowel Van Waes als Vanhulle hebben hun thuisbasis bij Worldkarts Kortrijk. Daardoor eindigt België niet alleen op de hoogste trede van het podium, maar ook op plaats twee.

“Dit is een historisch resultaat. Dat twee piloten uit dezelfde regio én met dezelfde thuisbasis de wereldtop domineren, is uitzonderlijk”, klinkt het bij Worldkarts.