Het zijn vissers die de plotse vissterfte hebben opgemerkt. Tot nu toe gaat het over een 40-tal vissen, vooral aan het pompstation van Zevekote. Er is geen sprake van verontreiniging, maar wel van een virus. Dat is vooral schadelijk voor karpers, omdat hun weerstand in deze periode van het jaar het laagst is. Voor vogels en mensen is er geen gevaar.