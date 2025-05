De Stad Lo-Reninge is officieel eigenaar van een van de zeven kapellen van de historische ‘Ommegang Zeven Smarten van Maria’ in Noordschote. De kapel in de Noordooststraat werd kosteloos overgedragen door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), samen met het omliggende perceel grond. Sinds 14 mei 2024 is het kapelletje ook erkend als vastgesteld bouwkundig erfgoed.