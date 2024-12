Weverij Delabie bestaat al sinds 1946 en maakt meubelstoffen voor duurdere merken. Op dit moment zijn er twee kandidaat-overnemers. Zij kunnen volgens de curatoren ieder moment hun handtekening zetten onder de overname. Momenteel zijn er nog gesprekken lopende met de werknemers of zij willen mee stappen in het nieuwe verhaal.

“Ik heb begrepen dat iedereen steeds graag bij Delabie gewerkt heeft, dus ik heb een sterk vermoeden dat men echt wel bereid is om opnieuw in een nieuw verhaal te stappen in elk geval”, zegt curator Yves François.

Volgens François is er nog plaats op de markt voor bedrijven zoals Delabie, die in een nichesector zitten.