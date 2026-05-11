Het gaat om de toewijzing van 24 strandbars en twee speelparken, voor vijf jaar de periode 2027 tot 2031. Om tien uur vanmorgen is een digitale kluis opengegaan met daarin alle dossiers van de kandidaten.

Ook ervaring en lokale verankering spelen mee

Rond het nieuwe systeem van openbare aanbestedingen naar Europese richtlijn was heel wat te doen. Een jury zal nu eerst alle dossiers beoordelen en tegen juli de loten toewijzen. Het gaat daarbij niet enkel om de hoogste bieder, ook ervaring en lokale verankering een grote rol. Zo moet een kwart van het aandeelhouderschap in het bezit zijn van de lokale uitbater. Bij verandering van de structuur moet de gemeente eerst groen licht geven.

Knokke-Heist heeft ook de regels voor strandbars wat aangepast. Zo zullen ze vanaf volgend jaar ook warme hapjes mogen serveren. Het draaien van muziek door deejays blijft wel verboden.