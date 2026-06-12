De 54-jarige Kathleen Depoorter reed op 17 juni 2023 in Knokke-Heist met een golfkarretje op de openbare weg. Bij een politiecontrole leek de bestuurster onder invloed te zijn. Bovendien droeg ze geen gordel en kon ze geen verzekeringsdocument voorleggen.

Op basis van die vaststellingen moest de beklaagde zich voor meerdere inbreuken verantwoorden voor de politierechtbank. Zo weigerde ze ook een ademtest en vervoerde ze meer mensen dan toegelaten. De beklaagde stond ook terecht voor rijden in staat van dronkenschap.

Niet meer strafbaar

Door haar functie als federaal volksvertegenwoordiger moest de parlementaire onschendbaarheid van de beklaagde eerst opgeheven worden, maar door een vergissing gebeurde dat enkel voor de correctionele rechtbank. In die omstandigheden verklaarde de politierechtbank de strafvordering op 18 november vorig jaar onontvankelijk.



Uiteindelijk werd de parlementaire onschendbaarheid van Depoorter ook voor de politierechtbank opgeheven. Op het nieuwe proces pleitte de verdediging met succes dat er van dronkenschap geen sprake was. Daarnaast bleken de feiten rond de gordeldracht en het aantal passagiers verjaard te zijn. Ten slotte is het niet meer strafbaar dat ze geen verzekeringsbewijs kon voorleggen.

Vonnis

Voor het weigeren van een ademtest veroordeelde de politierechter Kathleen Depoorter maandagochtend wel nog tot een boete van 2.000 euro, waarvan 400 euro effectief. De politica kreeg ook een rijverbod opgelegd van 45 dagen, waarvan een maand met uitstel. Bij het bepalen van de strafmaat werd rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn.