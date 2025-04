Volgens Crucke is de NMBS bereid om toelichting te geven in de Kamercommissie, maar kan dat pas na afloop van de hele procedure. "De wet op de overheidsopdrachten voorziet in de vertrouwelijke behandeling van een aanbestedingsprocedure door de aanbesteder", aldus de minister. "Kandidaten, deelnemers, inschrijvers of derden hebben geen toegang tot de documentatie van de procedure alvorens een beslissing genomen is over de gunning van de opdracht."