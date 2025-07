De drie mannen, die een relationele driehoeksverhouding hadden, kwamen woensdagavond terug van het evenement ‘Tien om te Zien’. Op de oprit van een woning in de Joseph Matthieulaan in Westende liep een discussie volledig uit de hand. Kader J. raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later in het ziekenhuis.

De twee andere mannen werden opgepakt en verhoord. De onderzoeksrechter stelde hen intussen onder strikte voorwaarden vrij. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden.