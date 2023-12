Binnen de visserij wordt met quota gewerkt per zee en per soort. Er mogen dus maar bepaalde aantallen worden gevist in bepaalde zeegebieden. Over die quota wordt jaarlijks onderhandeld op Europees vlak. Voor kabeljauw in de Noordzee is zo een stijging onderhandeld voor 2024 met 12 procent tegenover dit jaar. Dat komt omdat de vissoort het goed doet in de Noordzee.