Aanmelden
Nieuws
Wervik

Kaas­ma­ke­rij uit Wer­vik wint acht medail­les op Chee­se Awards

Flandrien 001 v2

De West-Vlaamse kaasmakerij Flandrien Kaas uit Wervik heeft opnieuw sterk gescoord op de World Cheese Awards. In het Zwitserse Bern werden maar liefst acht van hun negen ingezonden kazen bekroond.

"Deze erkenning bevestigt onze reputatie als een van de beste kaasproducenten ter wereld”, zegt zaakvoerder Jan Desmet. 

Uit meer dan 5.200 kazen uit 50 landen, geproefd door een jury van 265 chefs, recensenten, influencers en journalisten, behaalde Flandrien Kaas zes zilveren en twee bronzen medailles. Dat zijn twee medailles meer dan vorig jaar. 

Meer investeringen

Om aan de stijgende vraag te voldoen, investeerde Flandrien Kaas de voorbije jaren fors. Zo kocht het bedrijf een nieuwe productielijn, extra opslagruimte en nam het nieuwe medewerkers aan. Zo kunnen ze nu vijf dagen per week produceren, een stuk meer dan in 2024. 

Focus op België

Flandrien Kaas mikt bewust op de Belgische markt. De kazen liggen intussen in de meeste kaasspeciaalzaken en de grote supermarktketens. “De Belg blijft een kaasliefhebber,” zegt Desmet. “Dankzij onze campagnes, met onder meer Wim Opbrouck als ambassadeur, is onze merkbekendheid sterk gegroeid.”

Het familiebedrijf weigert om kazen onder private label te maken. “We willen honderd procent achter onze eigen producten staan en zo de kwaliteit blijven garanderen.”

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden