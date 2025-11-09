De West-Vlaamse kaasmakerij Flandrien Kaas uit Wervik heeft opnieuw sterk gescoord op de World Cheese Awards. In het Zwitserse Bern werden maar liefst acht van hun negen ingezonden kazen bekroond.
"Deze erkenning bevestigt onze reputatie als een van de beste kaasproducenten ter wereld”, zegt zaakvoerder Jan Desmet.
Uit meer dan 5.200 kazen uit 50 landen, geproefd door een jury van 265 chefs, recensenten, influencers en journalisten, behaalde Flandrien Kaas zes zilveren en twee bronzen medailles. Dat zijn twee medailles meer dan vorig jaar.
Meer investeringen
Om aan de stijgende vraag te voldoen, investeerde Flandrien Kaas de voorbije jaren fors. Zo kocht het bedrijf een nieuwe productielijn, extra opslagruimte en nam het nieuwe medewerkers aan. Zo kunnen ze nu vijf dagen per week produceren, een stuk meer dan in 2024.
Focus op België
Flandrien Kaas mikt bewust op de Belgische markt. De kazen liggen intussen in de meeste kaasspeciaalzaken en de grote supermarktketens. “De Belg blijft een kaasliefhebber,” zegt Desmet. “Dankzij onze campagnes, met onder meer Wim Opbrouck als ambassadeur, is onze merkbekendheid sterk gegroeid.”
Het familiebedrijf weigert om kazen onder private label te maken. “We willen honderd procent achter onze eigen producten staan en zo de kwaliteit blijven garanderen.”