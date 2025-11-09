Flandrien Kaas mikt bewust op de Belgische markt. De kazen liggen intussen in de meeste kaasspeciaalzaken en de grote supermarktketens. “De Belg blijft een kaasliefhebber,” zegt Desmet. “Dankzij onze campagnes, met onder meer Wim Opbrouck als ambassadeur, is onze merkbekendheid sterk gegroeid.”

Het familiebedrijf weigert om kazen onder private label te maken. “We willen honderd procent achter onze eigen producten staan en zo de kwaliteit blijven garanderen.”