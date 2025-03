Op vandaag zijn er al zo'n 100 cashpunten in onze provincie, verspreid over verschillende gemeenten en steden. Die bankautomaten moeten het wegvallen van de banken opvangen. Je kan er geld afhalen, ongeacht bij welke bank je zit.



Binnenkort komen er dus 13 nieuwe automaten bij, verspreid over de provincie (zie kaartje & overzicht hieronder).



In Westrozebeke en op twee plekken in Brugge en in Ieper zoekt Batopin nog geschikte locaties om ook daar cashpunten te openen.

Meer details vind je hier.