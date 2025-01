In de eerste fase van de campagne ligt de nadruk op sensibilisering. "We merken dat het een probleem is dat mensen zeer ernstig nemen. Netheid en veiligheid zijn heel belangrijk en daar zetten we met deze campagne op in," zegt Wim Demeester, schepen van Openbaar Domein. "We hebben in de stad 75 hondenpoeppalen geplaatst met gratis zakjes. Zo hebben baasjes altijd zakjes en een vuilbak in de buurt."