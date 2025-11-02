Justitiehuis Brugge opent deuren voor publiek: “We bestaan al 25 jaar, maar velen weten niet wat we doen”
In Brugge opende het justitiehuis vandaag uitzonderlijk de deuren voor het grote publiek. Justitiehuizen begeleiden al 25 jaar daders en slachtoffers en spelen vandaag een steeds belangrijkere rol in alternatieve gevangenisstraffen. De bezoekers kregen een unieke inkijk in de werking van justitie.
Tijdens de opendeurdag konden bezoekers ontdekken hoe justitiehuizen onder meer instaan voor daderbegeleiding, slachtofferondersteuning en het opvolgen van elektronisch toezicht. Op de infomarkt en tijdens de rondleidingen kwamen ook de persoonlijke verhalen van medewerkers en cliënten aan bod.
Meer bekendheid en erkenning
“Het doel is om justitiehuizen bekendheid te geven. Het is heel bizar want we bestaan al meer dan 25 jaar, maar eigenlijk weet bijna niemand wat we doen”, vertelt Evelien Demuynck, directeur van de justitiehuizen in Brugge en Veurne.
In tijden waarin gevangenissen uit hun voegen barsten, bieden justitiehuizen een belangrijk alternatief via enkelbanden en andere vormen van strafuitvoering buiten de cel. Dat vraagt om extra middelen, benadrukt Demuynck. “Als gevangenissen ontlast moeten worden en er meer alternatieve straffen komen, moeten daar ook voldoende middelen tegenover staan. Wij zijn vragende partij om te investeren in een menswaardige justitie.”