“Het doel is om justitiehuizen bekendheid te geven. Het is heel bizar want we bestaan al meer dan 25 jaar, maar eigenlijk weet bijna niemand wat we doen”, vertelt Evelien Demuynck, directeur van de justitiehuizen in Brugge en Veurne.

In tijden waarin gevangenissen uit hun voegen barsten, bieden justitiehuizen een belangrijk alternatief via enkelbanden en andere vormen van strafuitvoering buiten de cel. Dat vraagt om extra middelen, benadrukt Demuynck. “Als gevangenissen ontlast moeten worden en er meer alternatieve straffen komen, moeten daar ook voldoende middelen tegenover staan. Wij zijn vragende partij om te investeren in een menswaardige justitie.”