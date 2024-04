In de lagere school De Graankorrel in Wervik is het Juf Anneliesfonds opgericht. Dat is genoemd naar de juf van het eerste leerjaar, die door haar ex-partner om het leven is gebracht. Juf Annelies was graag gezien en zette zich in voor leerlingen die het minder hadden. Het Juf Anneliesfonds zet haar werk nu verder.