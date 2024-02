Een vijftigtal personeelsleden stak de handen uit de mouwen bij de plantactie. Het terrein is ruim twee voetbalvelden groot. En het is doorwerken want vandaag gaan 2.800 bomen en struiken de grond in, alleen maar soorten van bij ons. Op termijn wordt dit een meerwaarde voor het groengebied.



“Dit past in ons DNA en is heel leuk om samen te doen met onze werknemers en familie. Het is altijd leuk om buiten te zijn en het is vandaag ook droog gebleven” zegt duurzaamheidsmanager Laurence Staelmans.