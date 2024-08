Creafant vzw organiseert jaarlijks kampen voor duizenden kinderen, waarvan meerdere in Beernem. “Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt”, weet Ruben Strobbe, schepen van jeugd. “We hebben er vertrouwen in dat dit ook meteen de laatste keer is. Creafant onderzoekt ondertussen hoe dit is kunnen gebeuren en welke lessen ze kunnen trekken voor de toekomst. Als gemeente zullen we dit nauw opvolgen en er strikt op toezien dat Creafant extramaatregelen neemt. Kampen moeten absoluut een veilige haven zijn waar ouders hun kind met vertrouwen kunnen laten spelen. Kinderen zijn hun kostbaarste bezit”.