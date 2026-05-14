De eerste klachten doken al op toen de trein in Denderleeuw reed. Omdat het ongemak bleef aanhouden, werden in Kortrijk de hulpdiensten opgeroepen. Drie reizigers werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht. De treinbegeleider liet zich niet opnemen, maar zou indien nodig een huisarts raadplegen.

"Bij controles konden we geen gevaarlijke stoffen meten, maar onze mensen merkten wel meteen een prikkelende stof op, vooral op de bovenverdieping van de wagon", klinkt het bij de hulpdiensten. De wagon werd daarop geventileerd en extra verlucht.