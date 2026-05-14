Jon­ge­ren spui­ten ver­moe­de­lijk pep­per­spray op trein naar Oos­ten­de: vier men­sen onwel in Kortrijk

Vier mensen zijn woensdagavond onwel geworden op een IC-trein van Brussel naar Oostende nadat vermoedelijk pepperspray werd gebruikt in een wagon. Drie reizigers werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. Het incident zorgde voor een beperkte vertraging in het station van Kortrijk.

De hulpdiensten moesten woensdagavond rond 22u30 tussenkomen aan het station van Kortrijk na een incident op een IC-dubbeldektrein van Brussel naar Oostende. In de laatste wagon kregen verschillende reizigers en een treinbegeleider last van een prikkelende keel.

Reizigers preventief naar ziekenhuis

De eerste klachten doken al op toen de trein in Denderleeuw reed. Omdat het ongemak bleef aanhouden, werden in Kortrijk de hulpdiensten opgeroepen. Drie reizigers werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht. De treinbegeleider liet zich niet opnemen, maar zou indien nodig een huisarts raadplegen.

"Bij controles konden we geen gevaarlijke stoffen meten, maar onze mensen merkten wel meteen een prikkelende stof op, vooral op de bovenverdieping van de wagon", klinkt het bij de hulpdiensten. De wagon werd daarop geventileerd en extra verlucht.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het vermoedelijk om jongeren die pepperspray gebruikten in de wagon. De trein bleef een tijdlang stilstaan in Kortrijk. 

Reizigers konden overstappen op een andere trein, waardoor de vertraging uiteindelijk beperkt bleef tot ongeveer een kwartier.

