Om de situatie dit jaar in goede banen te leiden, mobiliseert El Hajjaji samen met vzw Bader een twintigtal jongeren. Zij zullen tijdens de gebedsmomenten toezien op correct parkeren en helpen om het verkeer rond de moskee zo vlot mogelijk te laten verlopen.

“Het is belangrijk dat we verantwoordelijkheid opnemen binnen onze eigen gemeenschap,” aldus El Hajjaji. “Door jongeren actief te betrekken, geven we een sterk signaal: respect voor de buurt en voor elkaar staat centraal.”

Volgens het raadslid is dialoog cruciaal om spanningen weg te nemen. Hij verwijst daarbij naar een eerdere bemiddeling tussen hangjongeren en buurtbewoners, die volgens hem aantoonde dat overleg en samenwerking tot oplossingen kunnen leiden.

Met het initiatief willen El Hajjaji en vzw Bader bijdragen aan een serene ramadanperiode, met respect voor zowel gelovigen als omwonenden. “Polarisatie helpt niemand vooruit. Samenwerking wel.”