Jongeren helpen mee om overlast aan moskee in Harelbeke tijdens ramadan te beperken
In Harelbeke helpen jongeren de verkeersoverlast te beperken aan de moskee tijdens de ramadan. Het initiatief komt van Vooruit-gemeenteraadslid Miloudi El Hajjaji. Samen met vzw Bader zet hij een twintigtal jongeren in om alles vlotter te laten verlopen.
Tijdens de ramadan trekken dagelijks extra gelovigen naar de moskee aan de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. De voorbije jaren leidde dat volgens buurtbewoners tot wildparkeren, verkeersopstoppingen en frustraties in de omgeving.
Miloudi El Hajjaji (Vooruit) erkent de problemen. “Als gemeenteraadslid ben ik verkozen om te luisteren naar de bezorgdheden en frustraties van élke Harelbekenaar,” zegt hij. “Ik begrijp en erken de hinder die buurtbewoners de voorbije jaren hebben ervaren. Die signalen neem ik samen met vzw Bader ernstig.”
Jongeren zetten zich in tijdens gebedsmomenten
Om de situatie dit jaar in goede banen te leiden, mobiliseert El Hajjaji samen met vzw Bader een twintigtal jongeren. Zij zullen tijdens de gebedsmomenten toezien op correct parkeren en helpen om het verkeer rond de moskee zo vlot mogelijk te laten verlopen.
“Het is belangrijk dat we verantwoordelijkheid opnemen binnen onze eigen gemeenschap,” aldus El Hajjaji. “Door jongeren actief te betrekken, geven we een sterk signaal: respect voor de buurt en voor elkaar staat centraal.”
Volgens het raadslid is dialoog cruciaal om spanningen weg te nemen. Hij verwijst daarbij naar een eerdere bemiddeling tussen hangjongeren en buurtbewoners, die volgens hem aantoonde dat overleg en samenwerking tot oplossingen kunnen leiden.
Met het initiatief willen El Hajjaji en vzw Bader bijdragen aan een serene ramadanperiode, met respect voor zowel gelovigen als omwonenden. “Polarisatie helpt niemand vooruit. Samenwerking wel.”