Jongeren grootste overtreders van gsm-gebruik op de fiets
In Vlaanderen worden dagelijks gemiddeld acht fietsers betrapt op het gebruik van hun gsm tijdens het fietsen. Vooral jongeren tussen 18 en 25 jaar blijken risico’s te nemen. In West-Vlaanderen zijn er vorig jaar 214 inbreuken vastgesteld. Cd&v-Kamerlid Franky Demon benadrukt het belang van blijvende sensibilisering, zowel op school als thuis.
Uit cijfers van het Belgische verkeersveiligheidsbeleid, opgevraagd door Kamerlid Franky Demon (cd&v), blijkt dat gsm-gebruik op de fiets hardnekkig voorkomt. West-Vlaanderen telt 214 inbreuken, dat is een achtste van het nationaal aandeel.
De meeste inbreuken werden vastgesteld in politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede): ongeveer een derde van alle West-Vlaamse inbreuken in het eerste semester van 2024. Politiezone Brugge volgt met iets meer dan een vijfde van het totaal. Opvallend is dat in veel West-Vlaamse politiezones slechts een inbreuk werd vastgesteld. Volgens Demon is dat het gevolg van strengere controles.
"Sensibilisering is key”
De meeste overtreders zijn jonge mannen. Een derde van de overtreders is jonger dan 25 jaar. Demon benadrukt daarom het belang van voortdurende bewustwording: “Jongeren geven aan dat ze zich onvoldoende bewust zijn van het gsm-verbod en de bijhorende boetes, ondanks de vele campagnes van de politie. Spreek er thuis over met je kinderen, met vrienden of op het werk. Sensibilisering is key.”
Hoewel het gebruik van oortjes of hoofdtelefoons op de fiets toegestaan is, waarschuwt Demon voor actieve noise cancelling, die omgevingsgeluiden zoals sirenes kan dempen. “We verwachten van alle weggebruikers dat ze hun aandacht erbij houden. Oortjes kunnen risico’s inhouden, maar een verbod is niet de juiste weg. Het gaat om bewust en veilig gebruik”, aldus Demon.
Hij pleit daarnaast voor een proportionele aanpak van boetes: “Het is niet logisch dat een fietser dezelfde boete krijgt als een automobilist of vrachtwagenchauffeur. De strafmaat moet in verhouding staan tot het risico dat iemand veroorzaakt.”