Uit cijfers van het Belgische verkeersveiligheidsbeleid, opgevraagd door Kamerlid Franky Demon (cd&v), blijkt dat gsm-gebruik op de fiets hardnekkig voorkomt. West-Vlaanderen telt 214 inbreuken, dat is een achtste van het nationaal aandeel.

De meeste inbreuken werden vastgesteld in politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede): ongeveer een derde van alle West-Vlaamse inbreuken in het eerste semester van 2024. Politiezone Brugge volgt met iets meer dan een vijfde van het totaal. Opvallend is dat in veel West-Vlaamse politiezones slechts een inbreuk werd vastgesteld. Volgens Demon is dat het gevolg van strengere controles.

