De strandbloemenactie aan de kust is niet nieuw. Vorig jaar liep die ook al, maar dan enkel in de maand juli. En nu kan het dus een maand langer.

Leerlingen van Basisschool De Dorpslinde in Bredene hadden hun bloem alvast bij om de actie opnieuw bekend te maken. Ze reisden zo gratis naar De Haan.

Jens Van Herp, woordvoerder bij De Lijn, legt uit: "De strandbloem wordt al decennia lang gemaakt aan de Belgische kust. Er is geen beter symbool om te zeggen: we houden van het mooie weer en de zomermaanden hier aan de kust. Het belooft heel mooi weer te worden en de actie was vorig jaar een heel groot succes, daarom hebben we ervoor gekozen om ze niet alleen in juli te laten doorgaan maar ze ook gewoon voor de maand augustus te verlengen."