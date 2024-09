Thomas Vandemeulebroucke, advocaat vader: “Een zeer spijtige gebeurtenis waar mijn cliënt veel spijt van heeft. Veroorzaakt door bijzondere omstandigheden, dus wij buigen vandaag wel het hoofd. We zijn op vandaag aan het afwachten welke stappen politie en parket ondernemen. Eens die stappen er zijn, zullen we wel zien of er wel sprake is van een in tijd en ruimte gesitueerd misdrijf. Er kan maar sprake zijn van een misdrijf als dat in tijd en ruimte gesitueerd is. Dus we zullen zien welke juridische gevolgen we kunnen trekken uit het strafdossier.”