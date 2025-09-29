Zondagmiddag verloor de bestuurder van een Mazda MX5 in een flauwe bocht naar rechts de controle over het stuur op het natte wegdek. De wagen raakte eerst een paaltje en botste daarna een boom langs de rechterkant van de weg. De impact was hevig: de linkerkant van de sportwagen werd zwaar ingedrukt en de jongeman zat gekneld tussen zijn deur en de middenconsole.

De brandweer van zone Midwest moest het dak van de auto verwijderen om het slachtoffer te bevrijden. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

