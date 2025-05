Volgens de brandweer verloor de bestuurder plots de controle over zijn stuur. De wagen reed rechtdoor en belandde tegen de gevel van een gebouw waar verschillende bedrijven gevestigd zijn, waaronder JB Motorsport, Olivier Construct en Team Floral.

De impact was bijzonder hevig. De glazen gevel ging volledig aan diggelen en glasscherven lagen tot diep in de etalage. Of er ook schade is aan de voertuigen die in de vitrine stonden, wordt nog onderzocht. De Mercedes liep zware schade op en moest getakeld worden. Ook een stenen muurtje langs de weg raakte beschadigd

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De jongeman werd na de crash door zijn familie opgehaald.