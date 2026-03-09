Man (22) uit Ieper over­le­den bij zwaar onge­val in Zand­voor­de, vrouw (28) raakt lichtgewond

In Zandvoorde, een deelgemeente van Zonnebeke, is zondagochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Daarbij kwam een jonge twintiger om het leven en raakte een vrouw van 28 lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Zillebekestraat. Een zwarte wagen en een lichtblauw voertuig botsten er frontaal op elkaar. De impact van de klap was bijzonder zwaar. De jongeman die in de zwarte wagen zat, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De brandweer kwam ter plaatse om de inzittende van het andere voertuig, een vrouw van 28, uit het wrak te bevrijden. Zij raakte lichtgewond.

Mist mogelijk oorzaak

Volgens de eerste vaststellingen speelde de dichte mist mogelijk een rol bij het ontstaan van het ongeval. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de botsing. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige is een van de voertuigen om een onbekende reden van de weg afgeweken.

Jenna Lebrun
Vermiste vrouw kortrijk
Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
Treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk hervat nadat vrachtwagen zich vastrijdt op overweg in Anzegem
KIJK. Vrachtwagen rijdt zich vast op overweg in Anzegem nadat bus in panne valt: treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk hervat

Ongeval trein Pittem

Rijverbod van 6 maanden voor man die treinongeval veroorzaakte
Steekvlam3

Steekvlam uit airco: vrouw levensgevaarlijk gewond
Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk
Ongeval broodseinde

Wagen botst tegen andere wagen met paardentrailer
Minder verkeersongevallen in politiezone VLAS, maar meer drugsgebruik achter het stuur

Minder verkeersongevallen in politiezone VLAS, maar meer drugsgebruik achter het stuur: "We voeren meer controles uit"
Gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403 in Torhout

Nog altijd hinder: gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403
