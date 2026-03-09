Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Zillebekestraat. Een zwarte wagen en een lichtblauw voertuig botsten er frontaal op elkaar. De impact van de klap was bijzonder zwaar. De jongeman die in de zwarte wagen zat, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De brandweer kwam ter plaatse om de inzittende van het andere voertuig, een vrouw van 28, uit het wrak te bevrijden. Zij raakte lichtgewond.