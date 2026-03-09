Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond
In Zandvoorde, een deelgemeente van Zonnebeke, is zondagochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Daarbij kwam een jonge twintiger om het leven en raakte een vrouw van 28 lichtgewond.
Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Zillebekestraat. Een zwarte wagen en een lichtblauw voertuig botsten er frontaal op elkaar. De impact van de klap was bijzonder zwaar. De jongeman die in de zwarte wagen zat, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.
De brandweer kwam ter plaatse om de inzittende van het andere voertuig, een vrouw van 28, uit het wrak te bevrijden. Zij raakte lichtgewond.
Mist mogelijk oorzaak
Volgens de eerste vaststellingen speelde de dichte mist mogelijk een rol bij het ontstaan van het ongeval. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de botsing. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige is een van de voertuigen om een onbekende reden van de weg afgeweken.