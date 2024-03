Op 19 augustus 2022 ging de vader van het slachtoffer met zijn gezin op bezoek bij het gezin van zijn broer in Oostkamp. Op een bepaald moment waren het 6-jarige meisje en haar 18-jarige neef samen op zijn slaapkamer. De beklaagde trok haar onderbroek naar beneden en misbruikte zijn nichtje.

De feiten kwamen aan het licht toen het meisje thuis plots begon te wenen. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld stelde verwondingen in de schaamstreek vast. Na een huiszoeking werden beelden van seksueel kindermisbruik ontdekt op de smartphone van beklaagde. M.C. had bijvoorbeeld ingezoomd op de onderbroek toen hij een foto maakte van een minderjarig meisje. Daarnaast gaf de beklaagde toe dat hij via Snapchat naaktfoto's had gekregen van meisjes tussen 14 en 17 jaar. Bovendien wisselde hij via een online chatprogramma dergelijke beelden uit met andere mannen.