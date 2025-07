Dinsdagavond is bij een ongeval in de Koolskampstraat in Zwevezele een jonge motorrijder om het leven gekomen. Aan erg hoge snelheid reed de motorrijder richting Koolskamp, verloor de controle over het stuur, ging vijftig meter door een veld, over een gracht, door een omheining en kwam in de tuin van een woning terecht. Reanimatie ter plaatse kon niet meer baten.