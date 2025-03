Voor de feiten moeten we terugkeren naar 3 januari 2023 in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd de studente verpleegkunde niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan.

Een autopsie op het lichaam toonden echter vrij snel aan dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. De vrouw hield lang vol dat ze niet wist dat ze zwanger was. Dat heeft ze intussen toegegeven. Wel betwist ze geweld te hebben gebruikt.