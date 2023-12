Het gaat om een vrouwelijk dier van 2,07 meter lang dat tussen de 80 en 100 kilogram weegt. De Gewone dolfijn is een zeldzame soort bij ons. Maar het is wel de meest algemene soort in de Golf van Biskaje en in de aanpalende Atlantische Oceaan. In de golf van Biskaje sterven er elk jaar duizenden in visnetten. Het is de derde keer dit jaar dat we deze soort op onze stranden aantreffen en dat is erg uitzonderlijk.