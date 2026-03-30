Rond 11 uur vanmorgen kreeg het NorthSealTeam melding van een gestrande zeehond op het strand in Koksijde. Het dier had een touw rond de hals met daaraan een plastic zak maar verdween weer in zee en werd even later gespot op een zandbank. Toen de zeehond een tweede keer op het strand belandde kon de brandweer het dier pakken. De zeehond is ondertussen naar Sea Life in Blankenberge gebracht voor verzorging.

Volgens het North Seal Team komen er uitzonderlijk veel zeehonden uitrusten op onze stranden. Dit jaar zijn het er al 300. Vaak gaat het om grijze zeehonden die in Groot-Brittannië of Nederland geboren worden tussen november en januari en enkele maanden later op onze stranden terechtkomen. 95 procent raakt na enkele uren of maximum drie dagen op eigen krachten terug in zee. De gewonde dieren worden verzorgd in Sea Life in Blankenberge.

Het noodnummer van het NorthSealTeam is 0491 74 32 78 en is 24/24 en 7/7 actief. Als je een zeehond ziet die aan land komt, kan je het nummer altijd contacteren. Het team heeft een netwerk van 130 vrijwilligers verspreid over de hele Belgische kust. Ze zijn nog altijd op zoek naar extra vrijwilligers.