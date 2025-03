Met spectaculaire demonstraties probeert het leger de mensen warm te maken voor defensie. Een hot topic nu de veiligheid meer dan ooit op het spel staat. Volgens luitenant-kolonel Werner Roels is een opendeurdag dan het beste idee: "Het is belangrijk om aan de mensen te tonen wat we doen. Zo kunnen we uitleggen wat de jobinhoud is en wat we allemaal kunnen aanbieden."