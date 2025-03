Meer dan 200 bedrijven op zoek naar medewerkers hebben een standje op de Jobhappening in Kortrijk Expo. 70 procent van de bedrijven komt uit West-Vlaanderen. Meer dan 1.000 studenten komen hier op af, al dan niet verplicht.

‘We hebben een ontzettend sterk economisch weefsel in onze regio en fantastische onderwijsinstellingen. Wanneer deze twee domeinen de handen in elkaar slaan vormen ze een ongelooflijk krachtige combo die onze regio toekomstbestendig en welvarend zal maken’, zegt Felix De Clerck, schepen van Ondernemen in Kortrijk.