Jobbeurs met vacatures uit zorgsector in hogeschool: “Doorstroom van onderwijs naar werkveld versterken”
De zorgsector blijft kampen met een nijpend personeelstekort. In onze provincie alleen al stonden er tussen november vorig jaar en oktober dit jaar zo’n 3.500 vacatures open. Maar bij hogeschool Vives zien ze het aantal studenten in de graduaatsopleiding basisverpleegkunde wél stijgen. Daarom organiseerden ze vandaag een jobbeurs, om studenten sneller aan werk te helpen én zorginstellingen aan extra handen.
Hogeschool Vives organiseerde vandaag een jobbeurs voor studenten uit de zorgopleidingen. Volgens docent Annelies Biebuyck is dat een waardevol moment voor alle betrokkenen. “Het is een win-winsituatie,” zegt ze. “Studenten kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met mogelijke werkgevers, en zorgorganisaties krijgen de kans om gericht te rekruteren.”
En die kennismaking loopt vlot. Studente Eline Evenepoel is enthousiast over de vele contacten die ze al kon leggen. “Ik heb al gesproken met Jan Yperman in Ieper, waar ik ook stage deed. AZ Groeninge en het ziekenhuis van Izegem zijn hier ook. Jammer dat AZ Delta er vandaag niet bij is,” vertelt ze.
Ziekenhuizen tevreden
Ook de ziekenhuizen zijn tevreden met de opkomst. Robin Toye van AZ Groeninge ziet concrete resultaten. “Studenten kunnen zich hier inschrijven voor een meeloopdag of kennismakingsmoment. We hebben al verschillende namen genoteerd, dus het is zeker geslaagd.”
Student Baptist Deschamps kijkt intussen al vooruit naar zijn eerste job. “Ik hoop straks aan de slag te kunnen, liefst in de psychiatrie. Ik ben goed opgeleid tijdens mijn stages, dus dat zou zeker kunnen.”
"Aandacht voor mentaal welzijn"
Toch blijft de sector aandacht vragen voor de mentale belasting van zorgverleners. “We bereiden studenten voor op de realiteit: het is niet altijd makkelijk en het kan een zware job zijn,” zegt docent Annelies Biebuyck. Geoffrey Minne van PZ Heilig Hart in Ieper benadrukt dat goede ondersteuning cruciaal is.
“Investeren in medewerkers is superbelangrijk, en dat begint vanaf dag één. Zorg op maat moet niet alleen voor cliënten gelden, maar ook voor personeel, doorheen de hele loopbaan.”
Met de jobbeurs hoopt Vives alvast een duurzame match te creëren tussen jonge zorgprofessionals en werkgevers die hen broodnodig hebben.