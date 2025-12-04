Hogeschool Vives organiseerde vandaag een jobbeurs voor studenten uit de zorgopleidingen. Volgens docent Annelies Biebuyck is dat een waardevol moment voor alle betrokkenen. “Het is een win-winsituatie,” zegt ze. “Studenten kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met mogelijke werkgevers, en zorgorganisaties krijgen de kans om gericht te rekruteren.”

En die kennismaking loopt vlot. Studente Eline Evenepoel is enthousiast over de vele contacten die ze al kon leggen. “Ik heb al gesproken met Jan Yperman in Ieper, waar ik ook stage deed. AZ Groeninge en het ziekenhuis van Izegem zijn hier ook. Jammer dat AZ Delta er vandaag niet bij is,” vertelt ze.

