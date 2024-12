"Jo De Poorter deed vorige week in het programma ‘De Tafel van Gert’ een aantal controversiële uitspraken in verband met onderwijsmethodes en -inhoud", zegt de school.

"Meer bepaald ging hij ervan uit dat kleuterleerkrachten niet in staat zijn om kleuters taal of tellen aan te leren en dat hun pedagogische opdracht zich beperkt tot spelen en knutselen. Dat zette kwaad bloed in de onderwijswereld en ook bij innovatieve basisschool De STEMpel in Brugge was men enorm teleurgesteld in deze uitspraak. Een van de kleuterleerkrachten besloot dan ook om meneer De Poorter een vriendelijk berichtje te sturen."

Juf Emma nodigde hem uit om naar de school te komen en bij de kinderen, in hun leerruimtes, proefondervindelijk te ervaren wat kleuteronderwijs inhoudt.