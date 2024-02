Meer dan 800 leerlingen en zo’n 100 leerkrachten van het Sint-Pauluscollege in Wevelgem hebben de hele namiddag gelopen, gewandeld en gefietst voor een goed doel. Ze legden samen 9.000 kilometer af om geld in te zamelen en fietsen te kopen voor de leerlingen van een school in Oeganda. Voor de leerlingen in Wevelgem is elke dag naar school gaan heel normaal, maar in Oeganda is dat een hele opgave.