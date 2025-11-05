Hoewel de nood aan jeugdhulp blijft toenemen, zijn de middelen al dertien jaar niet meer geïndexeerd. “De wachtlijsten krimpen niet, integendeel. We zien bovendien dat de profielen van de jongeren op de wachtlijsten steeds complexer worden. Het gaat om gewone jongeren, met een ongewoon verhaal. Maar de rugzak die ze meedragen, wordt alsmaar zwaarder.”

Bij De Patio werken in totaal 130 mensen. De vzw rekent naast subsidiëring ook op sponsoring.