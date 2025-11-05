16°C
Jeugd­hulp­or­ga­ni­sa­tie De Patio bestaat 15 jaar: We onder­steu­nen meer dan 500 gezinnen”

Vandaag bestaat de West-Vlaamse jeugdhulporganisatie De Patio 15 jaar. Op zeven locaties ondersteunen ze meer dan 500 kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Christophe Van de Plas, directeur: “Wij ondersteunen gezinnen, zowel ambulant als residentieel. We maken daar een duidelijk onderscheid in, omdat we zoveel mogelijk op maat willen werken. Hoe meer kinderen en jongeren thuis bij hun ouders of in hun netwerk kunnen blijven, hoe beter. Daar werken we altijd naartoe. Daarnaast hebben we een afdeling die werkt met jongeren die verdacht worden van of misdrijven hebben gepleegd. Daar bieden we herstelmaatregelen aan. Verder doen we ook aan diagnostiek en beeldvorming om jongeren te oriënteren naar de juiste hulpverlening.”

Middelen al dertien jaar niet meer geïndexeerd

Hoewel de nood aan jeugdhulp blijft toenemen, zijn de middelen al dertien jaar niet meer geïndexeerd. “De wachtlijsten krimpen niet, integendeel. We zien bovendien dat de profielen van de jongeren op de wachtlijsten steeds complexer worden. Het gaat om gewone jongeren, met een ongewoon verhaal. Maar de rugzak die ze meedragen, wordt alsmaar zwaarder.”

Bij De Patio werken in totaal 130 mensen. De vzw rekent naast subsidiëring ook op sponsoring.

