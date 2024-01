Jens Dendoncker put voor zijn nieuwe show vooral uit eigen, vaak gênante ervaringen, die hij met het publiek deelt: zijn opname in de psychiatrie bijvoorbeeld. Hij legt zijn ziel bloot. "Het is zeker een heel persoonlijke show. Het is allemaal geïnspireerd op mijn echte leven. Natuurlijk verzin ik daar nog een hoop bij, want het

is de lach die moet primeren. Het is allemaal wel grotendeels autobiografisch."

Het publiek genoot met volle teugen. De voorstellingen vanavond en morgen in Heestert zijn uitverkocht. In februari en maart komt Jens Dendoncker naar Brugge, Roeselare, Oostende, Ieper. En we zien hem ook terug in een nieuw seizoen van The Masked Singer.