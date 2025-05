Leander Quintyn verwittigde op zaterdagavond 6 maart 2021 om 22.50 uur zelf de hulpdiensten nadat hij was neergestoken vlak bij zijn woning in de Felix D'Hoopstraat in Tielt. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij kort na middernacht aan zijn verwondingen bezweek. De wetsdokter stelde drie messteken in de borst vast.

De doorbraak kwam er pas toen de politie op 25 april 2021 een cruciale tip kreeg van een Britse gamer. Via Discord had iemand hem verteld dat zijn jongere broer een moord had gepleegd in Tielt.