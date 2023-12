Mia is de hoofdrolspeelster in de film. Ze probeert na een kankerdiagnose de familiebanden terug aan te halen. Janne Desmet, afkomstig uit Zwevegem, is de persoon die deze hoofdrol speelt.

Het is een fictief verhaal, maar toch staat het niet ver af van Mathias Sercu zijn persoonlijke leven. De film is bij momenten erg emotioneel, maar toch is er ook veel plaats voor positiviteit en optimisme.