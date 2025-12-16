Jaaroverzicht: drone vliegt over de meest opmerkelijke West-Vlaamse feiten van het jaar
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op kerstdag, 25 december, zorgt onze redactie ook graag voor een pakje onder uw kerstboom. We doen dat op onze manier, met het Focus&WTV Jaaroverzicht. Dit jaar gebruiken we de drone als symbool. Die was zelf in de actualiteit, ongewenst rond luchthavens. Maar hij is ook zeer geschikt voor een terugblik op 2025.
Onze drone gaat de lucht in en vliegt over de meest opmerkelijke West-Vlaamse feiten van het jaar.
Het Focus & WTV Nieuwsjaaroverzicht, op 25 december. Vanaf half één 's middags en de hele avond lang.
Redactie