8°C
Aanmelden
Nieuws

Jaar­over­zicht: dro­ne vliegt over de meest opmer­ke­lij­ke West-Vlaam­se fei­ten van het jaar

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op kerstdag, 25 december, zorgt onze redactie ook graag voor een pakje onder uw kerstboom. We doen dat op onze manier, met het Focus&WTV Jaaroverzicht. Dit jaar gebruiken we de drone als symbool. Die was zelf in de actualiteit, ongewenst rond luchthavens. Maar hij is ook zeer geschikt voor een terugblik op 2025.

Onze drone gaat de lucht in en vliegt over de meest opmerkelijke West-Vlaamse feiten van het jaar.

Het Focus & WTV Nieuwsjaaroverzicht, op 25 december. Vanaf half één 's middags en de hele avond lang.

Redactie

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden