Press Play is een trip die start bij de oorsprong van gaming en eindigt bij hedendaagse computerspellen. Van Pacman, Mario Bros en Tetris tot grensverleggende games in artificiële intelligentie (AI) en aangevulde realiteit (AR). Het corso start bij Press Play en eindigt bij Game Over.

Davy De Wolf, corsoregisseur vertelt: “De afgelopen twee jaar heb ik het thema gebaseerd op mijn eigen leefwereld. Met Press Play is dat niet anders. Volgend jaar word ik 40. Een moment waarbij je stilstaat, vooruitkijkt én terugkijkt. In mijn jeugd ontstonden veel van de games die vandaag echte iconen zijn geworden en die ook nog altijd populair zijn. Onlangs zag ik met mijn vijfjarige dochter in de bioscoop ‘The Super Mario Bros. Movie’. Mario Bros en heel wat andere games zijn niet langer van mijn generatie, maar leven ondertussen over de generaties heen. Een dankbaar thema dus om letterlijk in de bloemetjes te zetten.”

Naast de vele praalwagens vrolijken muziekkorpsen, showorkesten en dansgroepen de stoet op. De stoet kan jaarlijks rekenen op meer dan 100.000 bezoekers.