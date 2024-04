UDRI vzw (Unizo Diensten Roeselare-Izegem) staat bekend als de organisator van o.m. de Jaarbeurs Roeselare en de Bouwbeurs Roeselare. Deze beurzen met een jarenlange traditie trekken steevast vele duizenden bezoekers naar de Expohallen.

“Omdat de beurssector aan een revival bezig is, wil de organisator de komende jaren werk maken van een doorgedreven verjonging, professionalisering en digitalisering, iets wat in de voorbije edities van beide beurzen reeds voelbaar was. Dit gebeurt vanaf nu onder de koepel van een volledig nieuwe juridische structuur: Expozia BV. Bovendien heeft Expozia de ambitie om een aantal nieuwe beurzen aan het aanbod toe te voegen én om hierbij nieuwe locaties buiten Roeselare op te zoeken. Deze ambitie wordt reeds in 2024 gerealiseerd.”