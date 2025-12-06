Aanmelden
Ize­gem­se sport­clubs onge­rust over gevol­gen van hoge­re zaalprijzen

Izegem Hubo handbal

Er is grote onrust bij de sportclubs in Izegem. "Er is de komende tijd geen ruimte voor uitbreiding van de sportinfrastructuur en het tarief voor het gebruik ervan zou drastisch verhogen," klinkt het. 

De sportclubs hebben een open brief geschreven aan het stadsbestuur, om hun ongerustheid uit te drukken. 

Ze zeggen dat ze geen duidelijk perspectief krijgen op broodnodige vernieuwing en uitbreiding van de zalen, terwijl de voorgestelde prijsstijging volgens hen zal leiden tot veel hogere lidgelden. Dat zet volgens de verenigingen de toegankelijkheid voor jeugdspelers onder druk en bedreigt op termijn hun groei en zelfs hun voortbestaan. 

"Stel beslissing nog uit en ga in overleg"

De clubs vragen de gemeenteraad om de stemming van het beleidsplan daarover maandag uit te stellen en eerst in overleg te gaan over de toekomstplannen en de bestemming van de extra inkomsten.

Zaterdagavond houden ze een persmoment en symbolische actie in sporthal De Krekel, waar spelers met een rouwband zullen aantreden.

