De ballonvaarders kregen zeventien opdrachten, de titel ging naar David Spildooren uit Waasmunster. Maar het Izegemse team pakte dus een verdienstelijke tweede plaats.

Het BK is een mooie voorbereiding op het Europees Kampioenschap in augustus, in Oostenrijk. Ook daar zal Maarten Deleersnyder een gooi doen naar een podiumplaats.