Meditech in Izegem ontwikkelt robots en software die apothekers helpen bij de distributie en het beheer van geneesmiddelen. De systemen automatiseren logistieke taken en geven apothekers tegelijk een beter overzicht van hun voorraad.

Volgens zaakvoerder Timon Dejonghe is de erkenning belangrijk voor het bedrijf.

“Deze prijs mag je niet onderschatten. De erkenning komt rechtstreeks uit de sector en er wordt wereldwijd naar gekeken. Dit zal ongetwijfeld nieuwe deuren openen.”