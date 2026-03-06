Izegems technologiebedrijf Meditech wint prestigieuze Britse award voor apotheekrobot
© Meditech CEO Timon Dejonghe
Het Izegemse technologiebedrijf Meditech heeft een internationale onderscheiding gewonnen voor zijn automatiseringsoplossingen voor apotheken. Het bedrijf kreeg van het Britse vakmedium Independent Community Pharmacist de award in de categorie IT & Technology. Het is de eerste keer dat een Belgisch bedrijf die prijs krijgt.
Meditech in Izegem ontwikkelt robots en software die apothekers helpen bij de distributie en het beheer van geneesmiddelen. De systemen automatiseren logistieke taken en geven apothekers tegelijk een beter overzicht van hun voorraad.
Volgens zaakvoerder Timon Dejonghe is de erkenning belangrijk voor het bedrijf.
“Deze prijs mag je niet onderschatten. De erkenning komt rechtstreeks uit de sector en er wordt wereldwijd naar gekeken. Dit zal ongetwijfeld nieuwe deuren openen.”
'VK is groeimarkt'
De awards van Independent Community Pharmacist worden jaarlijks uitgereikt door een netwerk van stakeholders uit de Britse farmaceutische sector. Ze bekronen innovatieve producten en technologieën die de werking van apotheken verbeteren.
Voor Meditech is het Verenigd Koninkrijk al enkele jaren een belangrijke markt.
“Voor een buitenstaander klinkt het misschien verrassend, maar de farmaceutische wereld is vrij klein”, zegt Dejonghe. “Wij zijn al vier jaar actief in het Verenigd Koninkrijk en hebben er intussen zo’n honderd robots verkocht. Voor ons is dat echt een groeimarkt.”
Izegemse robots over hele wereld verkocht
Het bedrijf uit Izegem telt vandaag 120 medewerkers en levert zijn automatiseringssystemen in 37 landen, van Europa tot Azië en Australië. De robots worden volledig in eigen huis ontwikkeld en gebouwd in Izegem.
“Onze machines staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid”, zegt Dejonghe. “We bouwen ze met de beste componenten en ze zijn onderhoudsvrij, zodat klanten er jarenlang op kunnen vertrouwen.”
Het grootste deel van de omzet komt vandaag nog uit klassieke apotheken, maar het bedrijf kijkt ook steeds meer naar ziekenhuizen. “Ook daar staat automatisering hoog op de agenda, omdat de marges in de zorgsector onder druk staan.”